Yemen, nuova frontiera Stato Islamico?

La città portuale di Aden, ubicata nel sud dello Yemen, dove ha sede il governo del presidente Abdrabbuh Mansour Hadi, il 18 Dicembre 2016, ha avuto un nuovo attacco terroristico dallo Stato Islamico. Ne parliamo oggi come analisi geopolitica breve sugli scenari futuri.

La guerra è iniziata in Yemen nel marzo del 2015 ed Aden è diventata fulcro di attacchi jihadisti eseguiti da cellule affiliate ai due principali gruppi che operano nel Paese: AQAP (Al Qaeda nella Penisola Araba) e lo Stato Islamico. Entrambi i gruppi hanno sfruttato il caos generato dal conflitto tra le forze governative yemenite.

Le offensive subite nel nord della Siria, in Iraq a Mosul e in Libia a Sirte, hanno spinto lo Stato Islamico a spostare le proprie azioni in altre aree del Medio Oriente. Il sud dello Yemen è il territorio ambito di questo obiettivo, quindi invadere la fascia costiera del Golfo di Aden.

Lo Yemen è importante per ISIS in quanto il conflitto in corso nel Paese può permettere al Califfato di colpire contingenti del Regno Saudita (uno dei target principali del Califfato).

