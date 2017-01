Usa, Pentagono decide revisione programma F-35

Il Pentagono, per tramite di James Mattis, neo segretario alla difesa, ha ordinato il 27 Gennaio 2017, una revisione dei programmi per gli F-35 e l’Air Force One, che costano da 400 miliardi di dollari. Il capo del Pentagono ha chiesto al suo vice Robert Work di individuare i modi per ridurre significativamente il costo degli F-35, avendo ricevuto critiche negative da Donald Trump, attuale Presidente degli Stati Uniti.

Fonte

—+—

—+—-

Shortlink: