USA, Donald Trump annuncia aumento sicurezza nazionale contro terrorismo, dopo attentato in Germania

I controlli sugli ingressi in America verranno aumentati per e combattere l’arrivo dei ‘foreign fighter’ con un’accelerazione esecutiva causati dai fatti accaduti in Germania. “Il terrorismo non diventerà il ‘new normal’, la nuova normalità”, è il monito di Kellyanne Conway, appena nominata consigliere presidenziale.

Il muro al confine col Messico verrà potenziato per contrastare l’immigrazione, seguiranno controlli per i cittadini musulmani che arrivano dai Paesi che hanno legami con il terrorismo o dove sono attivi gruppi terroristici come l’Isis o al Qaida.

