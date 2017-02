Usa, Cia: Trump nomina Gina Haspel vice direttrice

Trump, ha nominato come vice direttrice della Cia Gina Haspel, 60 anni che ha lavorato come agente sotto copertura. Dirigeva in Thailandia il primo dei centri clandestini di detenzione conosciuti come ‘black site’, aperti dagli Usa. Haspel è stata presente in almeno due interrogatori a presunti membri di al-Qaeda Abu Zubaydah e Abd al Rahim al Nashiri.

