UK, Dieselgate. Class action contro Volkswagen

Class action nel Regno Unito contro il gruppo Volkswagen a causa del Dieselgate. Lo ha annunciato uno studio di avvocati, Harcus Sinclair UK, che ha indicato di aver avviato un’azione legale presso l’Alta Corte di Londra con la prima udienza prevista il 30 gennaio. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo nel Paese, dove lo scandalo delle emissioni manipolate di CO2 coinvolge circa 1,2 milioni di vetture targate Volkswagen, Audi, Seat e Skoda, ha aggiunto Harcus Sinclair.

