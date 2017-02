Senegal, Dogane bruciano merce sequestrata per 2,8 miliardi di franchi

La direzione delle dogane di Saint-Louis (nord) ha bruciato, lo scorso 13 gennaio 2017, dei farmaci contraffatti, della droga, dei pacchetti di sigarette e delle batterie elettriche per un valore di 2,8 miliardi di franchi Cfa. Questi prodotti sono stati sequestrati durante gli ultimi sei mesi nell’ambito di differenti operazioni messe in atto dal servizio delle dogane e della gendarmeria nel nord del Paese.Nello specifico si trattava di una importante quantita’ di farmaci contraffatti, di canapa indiana e di metamfetamine per un valore stimato di 2,5 miliardi di franchi Cfa, di batterie elettriche ed altri prodotti di contrabbando.

“La cerimonia che abbiamo organizzato stamane dimostra l’importante lavoro fatto dai nostri servizi nell’ambito della messa in sicurezza delle persone residenti. E’ un’occasione per ringraziare gli agenti e di fare appello ad una maggiore condivisione degli sforzi delle diverse forze di sicurezza che lottano contro il contrabbando”, ha detto Ousseynou Faye, capo della divisione di Saint-Louis, ai giornalisti presenti alla cerimonia di incenerimento.

ADUC

Shortlink: