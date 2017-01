Russia, Ministero Difesa presenta nuovo Mig-35

Il Ministero della Difesa Russo ha ha presentato un nuovo jet d’attacco, Mikoyan Mig-35. I primi test di volo si sono svolti a 150 km da Mosca, ai quale ha partecipato, in videoconferenza, il presidente russo Vladimir Putin.

Il MiG-35 (Микояна и Гуревича МиГ-35 in caratteri cirillici, nome in codice NATO “Fulcrum-F”) è l’ultima versione di produzione del caccia russo MiG-29. Inizialmente la designazione MiG-35 era erroneamente riferita al MiG Project 1.44.

