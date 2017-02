Il Qatar studia progetti per ricostruire Gaza

Muhammad al-Amadi, l’inviato speciale del Qatar per la Striscia di Gaza, per la prima volta nella storia, parla con la stampa israeliana, affermando che il Qatar ha un piano per ricostruire Gaza, già iniziato con la costruzione del nuovo quartiere per le famiglie che hanno perso la casa durante l’ultima guerra. Ma non solo. Il Qatar stanzierà 100 milioni di dollari per risolvere la crisi elettrica della Striscia di Gaza.

Quello che lascia perplessi i giornalisti israeliani su questa disponibilità del Qatar è come risolverà le situazioni complesse di instabilità politica a Gaza ove c’è Hamas, la UNRWA ed a Ramallah c’è la ANP.

