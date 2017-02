Profughi palestinesi, il diritto alle cure a caro prezzo

Il diritto alla sanità ai profughi palestinesi viene negato in quanto l’ospedale non consente loro visite ed operazioni gratuite, e quindi, i loro diritti sono praticamente inesistenti. L’aiuto che viene erogato ai turisti europei ed alle famiglie agiate è differente, perché accessibile con semplice modalità di ticket.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Questo sito web ha la restrizione per la lettura dei contenuti. Per leggerli interamente è necessario compilare il modulo e pagare l’abbonamento al servizio.

Le modalità, i costi ed altre informazioni vanno chieste a: marketing@emmegipress.it

This site has the restriction for reading the content. To read is necessary completely fill out the form and pay the subscription to the service. Terms and costs, and other information are requested to: marketing@emmegipress.it

Existing Users Log In Nome utente Password Ricordami

New User Registration Scegli un nome * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Confirm Email * Password * Confirm Password * * Indicare l'accettazione delle condizioni di servizio Indicare l'accettazione delle condizioni di servizio TOS * Campo obbligatorio

Shortlink: