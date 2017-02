PRO FIDE E PRO UTILITATE HOMINUM

In queste poche parole è racchiusa tutta la storicità e le finalità del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme – Cavalieri di Malta O.S.J.. Se nei secoli dopo l’anno mille il tema della “Fide”e stato ampiamente perseguito nelle lotte che hanno contrapposto la Cristianità al mondo Mussulmano (anche se oggi tali tensioni si vanno riaccendendo ma non certo per colpa dei moderati che costituiscono la stragrande maggioranza dei due mondi Cristiani-Mussulmani), il tema dominante ai Nostri giorni è come perseguire l’”Utilitate Hominum”.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Questo sito web ha la restrizione per la lettura dei contenuti. Per leggerli interamente è necessario compilare il modulo e pagare l’abbonamento al servizio.

Le modalità, i costi ed altre informazioni vanno chieste a: marketing@emmegipress.it

This site has the restriction for reading the content. To read is necessary completely fill out the form and pay the subscription to the service. Terms and costs, and other information are requested to: marketing@emmegipress.it

Existing Users Log In Nome utente Password Ricordami

New User Registration Scegli un nome * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Confirm Email * Password * Confirm Password * * Indicare l'accettazione delle condizioni di servizio Indicare l'accettazione delle condizioni di servizio TOS * Campo obbligatorio

Shortlink: