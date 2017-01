Ordini Pataccari: Macché onore, è la vilissima reputazione! (4 – ultima)

Inserite in un occhiello, appese al bavero od al collo, portate solennemente a bandoliera o acconciate in placche radiose e appuntate sul petto, le decorazioni oggi vengono a costituire quell’insieme di barbagli e di incantamenti che tutti conosciamo ed al cui fascino non è facile sottrarsi. Un fascino sottile e inconfessato che vorremmo esorcizzare definendo grottescamente ma bonariamente le decorazioni “patacche”.

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Questo sito web ha la restrizione per la lettura dei contenuti. Per leggerli interamente è necessario compilare il modulo e pagare l’abbonamento al servizio.

Le modalità, i costi ed altre informazioni vanno chieste a: marketing@emmegipress.it

This site has the restriction for reading the content. To read is necessary completely fill out the form and pay the subscription to the service. Terms and costs, and other information are requested to: marketing@emmegipress.it

Existing Users Log In Nome utente Password Ricordami Dimenticata la password? Premi qui per azzerare

New User Registration Scegli un nome * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Confirm Email * Password * Confirm Password * * Indicare l'accettazione delle condizioni di servizio Indicare l'accettazione delle condizioni di servizio TOS * Campo obbligatorio

Shortlink: