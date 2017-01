Ordini Pataccari: Macché onore, è la vilissima reputazione! (3)

Col passare del tempo tuttavia l’evolversi della situazione politica europea, il mutarsi della cultura nel periodo del Rinascimento, l’avvento della Riforma e poi della Controriforma e l’affermarsi di grandi correnti di pensiero portarono la maggior parte di questi Ordini alla decadenza. Infatti mentre altri Ordini cavallereschi venivano ovunque costituiti e disciolti, si faceva strada un diverso modo di intendere la Cavalleria, ormai decaduta dal suo significato classico. Si venivano cioè istituendo Ordini che avevano lo scopo di ricompensare le benemerenze di singoli individui assimilando gli insigniti agli onori della Cavalleria Regolare, senza che tuttavia venisse imposta loro la soggezione ad obblighi o vincoli particolari.

