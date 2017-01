Nigeria, Eni: taglio produzione di 50 mila barili al giorno.

L’Eni ha annunciato oggi, un taglio alla produzione dei pozzi nel Delta del Niger, il cuore petrolifero della Nigeria. È già successo pochi giorni fa. Infatti si tratta di un altro taglio alla produzione, giustificato dall’amministratore delegato della multinazionale italiana Paolo Scaroni, come clausola di “forza maggiore”. Il taglio di oggi, inciderà quasi un terzo sulla produzione totale del cane a sei zampe in Nigeria: 50 mila barili in meno al giorno. La cosiddetta clausola di “forza maggiore”, compare dopo gli attacchi alle istallazione petrolifere della regione, da parte del Movimento di emancipazione del Delta del Niger (Mend). In una nota il Mend, ha fatto sapere alla stampa internazionale, che le offensive, nascono come risposta alle incursioni dell’esercito nigeriano, che nell’ultima settimana hanno causato la morte di centinaia di civili.

Di Giampaolo Poniciappi

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Questo sito web ha la restrizione per la lettura dei contenuti. Per leggerli interamente è necessario compilare il modulo e pagare l’abbonamento al servizio.

Le modalità, i costi ed altre informazioni vanno chieste a: marketing@emmegipress.it

This site has the restriction for reading the content. To read is necessary completely fill out the form and pay the subscription to the service. Terms and costs, and other information are requested to: marketing@emmegipress.it

Existing Users Log In Nome utente Password Ricordami Dimenticata la password? Premi qui per azzerare

New User Registration Scegli un nome * Nome * Cognome * Indirizzo 1 * Città * Regione * CAP * Nazione * Telefono * Email * Confirm Email * Password * Confirm Password * * Indicare l'accettazione delle condizioni di servizio Indicare l'accettazione delle condizioni di servizio TOS * Campo obbligatorio

Shortlink: