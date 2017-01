Mosca, Morto Oleg Erovinkin ex colonnello del KGB

Oleg Erovinkin, ex colonnello del KGB (poi FSB) è stato trovato morto nella sua auto il giorno di Santo Stefano, a Mosca, ma soltanto adesso è trapelata la notizia. Dai primi accertamenti sembra che il militare sia morto per infarto. Diverse fonti indicano Erovinkin come uomo di fiducia di I. S. ed anche sospetta fonte del rapporto sui presunti legami fra Donald Trump e Vladimir Putin, compilato dall’ex spia britannica C.S.

