Mar Nero, Marina britannica invia nave da guerra

Il cacciatorpediniere HMS Diamond della Marina britannica, armato di missili, è in navigazione verso le coste ucraine. A bordo della nave ci sono 60 soldati da sbarco. la nave parteciperà alla missione di copertura di 650 militari britannici impegnati in “esercitazioni segrete” in Ucraina. A dicembre il comandante dello Stato Maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov aveva parlato dell’aumento delle attività delle forze navali della NATO. Secondo il generale, sullo sfondo del confronto con la Russia in Europa la NATO accumula truppe, armi e sviluppa le infrastrutture militari.

Lo ha scritto oggi il Sunday Mail.

