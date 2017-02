L’inesistente materia grigia in alcuni bipedi

Il fatto di cronaca che pubblichiamo è accaduto ad un nostro utente residente in Firenze. La disputa è nei rapporti tra condomini, il cui oggetto del contendere è la installazione di un prodotto da installare in una parte condominiale. Ebbene, per capire meglio la vicenda, identifichiamo i condomini con X e Y, così riusciamo a capire chi sono gli attori.

L’oggetto del contendere è quindi una mail spedita da Y ad una lista di amici e conoscenti ove si discute su questioni condominiali. Nel suddetto contenuto c’è anche un riferimento informativo su una installazione di un oggetto Z su parte condominiale.

X risulta colui che ha proposto l’installazione dell’oggetto Z, ed è infatti inserito nel verbale dell’assemblea condominiale.

X non dovrebbe essere nella lista, ma c’è per errore tecnico del software di posta. Y comunque si limita nel informare i destinatari con vari argomenti e non menziona mai X.

X riceve la mail da Y è lo accusa di non capire il tono spiacevole ed offensivo.

Y risponde ad X che il tono della mail è professionale, non c’è offesa ad alcuno in quanto il contenuto è di tipo informativo tecnico, il tono è ovviamente educato.

X riceve la mail di Y e ringrazia.

Alla riunione condominiale X accusa di aver ricevuto una mail “anonima”, dai toni offensivi.

Y a questo proposito spiega ai nostri lettori che, l’invio anonimo è quello in CCN (copia nascosta), un obbligo di riservatezza sui destinatari.

Y ribadisce che il tono della mail è prettamente professionale (Noi di knightsmagazine.com abbiamo letto il contenuto della mail ed è come riferisce Y).

X comunque chiede in assemblea di verbalizzare che, la sua richiesta, era di informazione ai rispettivi condomini.

Y durante la polemica di X, in assemblea condominiale, non ha ritenuto commentare, poiché valuterà nel denunciare alla competente autorità giudiziaria X per aver divulgato, anche se parzialmente, una parte di un contenuto della mail riservato a dei destinatari in CCN.

