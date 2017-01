Libia lavora ad alleanza con Tobruk

Khalifa Ghwell, ex premier libico, protagonista nei giorni scorsi (Gennaio 2017) dell’assalto ad alcuni edifici governativi a Tripoli, “sta lavorando a una alleanza con il governo di Tobruk”. Lo afferma una fonte qualificata vicina all’ex premier citata da Asharq al Awsat.

