La nozione di Ordine non nazionale ai sensi della legislazione vigente

L’assenza di una precisa definizione legislativa e la difficoltà della materia, che richiede una preparazione storico-giuridica particolare, spiegano l’incertezza della giurisprudenza e l’insufficienza delle soluzioni proposte. Per chiarire i termini del problema, bisogna anzitutto sgombrare il campo da alcune considerazioni che sono state spesso addotte per sostenere la natura non nazionale di determinati ordini, e che in effetti sono del tutto irrilevanti. Che un Ordine non riconosciuto esplichi l’attività non solo in Italia ma anche all’estero, che persegua fini ideali che trascendono i confini del nostro paese, che il gran magistero sia ereditario e/o per chiamata in una determinata persona e/o capitolo, sono tutte circostanze che non influiscono sulla questione di cui si discute.

La nozione di Ordine non nazionale, enunciata nell’art. 7, deve essere infatti desunta a contrario dal tenore del successivo art. 8.

Ritornando all’esemplificazione fatta sopra, se un ente o un’associazione non riconosciuta esplica anche all’estero la sua attività, essa non per questo potrà essere considerata un ente non nazionale, esattamente come nessuno si sognerebbe di considerare non italiana una società commerciale costituita in Italia, solo perché l’oggetto dell’attività sociale si esplichi in parte, o anche per intero ( art. 2509 cod. civ. 7 ), all’estero.

Del pari, se il gran magistero appartiene a una determinata famiglia nobile italiana ( sulle famiglie ex-regnanti si veda infra ), anche ammesso che tale appartenenza sia storicamente dimostrabile, non per questo l’Ordine potrà considerarsi non nazionale e conseguentemente il conferimento delle onorificenze sfuggire alle sanzioni di cui all’art. 8.

E ciò per un duplice ordine di considerazioni: innanzitutto, perché lo stesso diritto al gran magistero di un ordine cavalleresco, essendo anche di natura nobiliare, deve considerarsi non più riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico per effetto della XIV disp. trans. Cost.; in secondo luogo, perché il conferimento delle onorificenze costituirebbe l’esercizio di un diritto facente parte del patrimonio araldico privato del soggetto, e come tale rientrerebbe nella previsione dell’art. 8, che vieta appunto la collazione di dignità cavalleresche da parte dei privati.

In sostanza, il primo punto fermo da porre è che la qualifica di Ordine non nazionale non può in alcun caso essere riconosciuta agli ordini a base associativa e/o corporativa che, secondo i principi generali sulla nazionalità delle persone giuridiche (applicabili per analogia anche agli enti di fatto ), siano da considerarsi enti italiani, né a quegli ordini di carattere familiare che appartengono al patrimonio araldico di un privato cittadino italiano.

Questa considerazione non esaurisce però i termini del problema. Riteniamo infatti che anche se l’Ordine ha la sede all’estero, è prevalentemente composto da stranieri, svolge principalmente all’estero la propria attività, ha per Gran Maestro ( a titolo ereditario o elettivo ) un cittadino straniero, insomma se secondo i principî generali sulla nazionalità delle persone giuridiche non deve essere considerato un ente italiano, il medesimo non può, sulla sola base di queste osservazioni, essere qualificato come Ordine non nazionale agli effetti dell’art. 7 legge 3 marzo 1951, n. 178.

Quello che è invece decisivo è che l’Ordine sia riconosciuto come ordine cavalleresco da un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato italiano, e cioè o dall’ordinamento di uno Stato estero, o da quello della Santa Sede, da ordinamenti di natura religiosa, o dal diritto internazionale. Questa conclusione è la logica conseguenza dello scrupoloso esame delle norme in discorso.

La dizione Ordini non nazionali, non prevista dal progetto presentato dal governo, venne inserita nel testo della legge per equiparare agli Ordini cavallereschi degli Stati esteri le istituzioni che avessero con questi una qualche analogia.

La tesi sostenuta in passato dal Rellini Rossi secondo cui “con l’espressione in esame la legge ha inteso alludere ad ordini aventi, almeno in parte, caratteristiche di soggettività internazionale”, non ci sembra pienamente condivisibile, perché la semipersonalità giuridica internazionale è un concetto vago. Tuttavia, se non è richiesta una personalità ( o quasi-personalità ) di diritto internazionale, è in ogni caso necessario che l’Ordine e le sue onorificenze siano riconosciuti da un ordinamento giuridico diverso da quello italiano.

D’altra parte, se si considerasse Ordine non nazionale qualsiasi ordine che avesse la sua sede all’estero o il cui gran magistero fosse preteso jure haereditario da uno straniero, si permetterebbe una facile elusione della legge, in quanto i troppi non riconosciuti e/o sedicenti ordini cavallereschi operanti in Italia non avrebbero da far altro che trasferirsi formalmente all’estero o attribuire il gran magistero a un ente straniero.

Naturalmente, se un ordine “ fasullo ” esplica esclusivamente la sua attività all’estero, la legge italiana non ha ragione di occuparsene, ma se l’attività di un tale ordine viene a interessare in qualche modo l’ordinamento giuridico ( per esempio per la concessione di onorificenze a cittadini italiani ), riteniamo che siano applicabili le sanzioni amministrative previste per l’abusivo conferimento di distinzioni cavalleresche ( ex art. 8 L. n. 178/1951).

12. Ordini religioso-cavallereschi; Ordini familiari; Ordini a carattere associativo

In definitiva, in base alle considerazioni sopra esposte, pensiamo che per i varî tipi di Ordini cavallereschi si possa giungere alle seguenti conclusioni:

A) ORDINI RELIGIOSO-CAVALLERESCHI. Sia gli Ordini costituiti da religiosi ( a es. l’Ordine Teutonico ) sia quelli formati da laici ( a es. l’Ordine Costantiniano di San Giorgio ) possiedono una soggettività dal punto di vista dell’ordinamento giuridico della Santa Sede.

Essi sono da considerarsi pertanto Ordini non nazionali, con le conseguenze di cui supra in ordine alla liceità del conferimento delle onorificenze e alla possibilità dell’autorizzazione all’uso di esse. Ma, come è noto, il vigente codice di diritto canonico tace degli ordini religioso-cavallereschi, mentre solo alcuni di essi ( il S.M.O.M., che però ha uno status del tutto particolare, e l’Ordine Teutonico ), e cioè quelli i cui membri prestano i voti, rientrano tra gli Ordini religiosi. Tuttavia, ciò non esclude che gli Ordini cavallereschi esistenti prima della promulgazione del codex juris canonicis ( e che continuano a vivere secondo i propri statuti ) conservino il loro particolare status e la loro posizione giuridica rispetto alla Chiesa ( si vedano a es. i provvedimenti adottati anche in epoca relativamente recente dalla Santa Sede in merito all’Ordine Costantiniano e all’Ordine Teutonico, che anche dopo le riforme del 1929 continua a nominare Cavalieri).

B) ORDINI FAMILIARI. Bisogna distinguere varie ipotesi. Se l’Ordine appartiene al patrimonio araldico di una famiglia tuttora regnante, esso dovrà ovviamente essere equiparato agli ordini statuali. Se si tratta di un ordine che ha carattere anche di ordine religioso ( a es. l’Ordine Costantiniano ) valgono le considerazioni sopraddette. Se l’ordine appartiene al patrimonio araldico di una famiglia straniera non sovrana ( o ex-sovrana ), esso dovrà essere considerato non nazionale se riconosciuto dalla legislazione dello Stato del quale il Gran Maestro è cittadino. Se l’Ordine appartiene per diritto ereditario a una famiglia italiana non ex-sovrana o a una famiglia straniera che si trovi in analoga situazione e i cui diritti sull’Ordine non siano riconosciuti dal suo Paese, il conferimento delle onorificenze ricadrà, come si è visto, sotto le sanzioni di cui all’art.8. Se infine si tratta di un ordine dinastico di una famiglia ex-sovrana ( e questa è l’ipotesi che dà luogo a maggiori dubbi ), riteniamo che l’ordine possa considerarsi non nazionale solo se all’ex-casa regnante sia riconosciuto dal diritto internazionale o dagli Stati stranieri un particolare status giuridico, una qualche rilevanza alla posizione di famiglia exregnante e alle sue pretese di restaurazione, e pertanto, a nostro avviso, tutti gli ordini dinastici e/o in degna continuazione dovrebbero considerarsi non nazionali.

Tale particolare posizione giuridica non sarebbe senz’altro da negare a quelle famiglie le cui pretese dinastiche si riallaccino a situazioni storiche, anche se lontane nel tempo, le quali, anche dal punto di vista del protocollo, siano trattate in altri Paesi alla stregua di pretendenti al trono ( a es., le Case Sovrane Paternò Castello, Amoroso d’Aragona, Altavilla Sicilia-Napoli, Focas Flavio Angelo Ducas Comneno de Curtis di Bisanzio, Casa Imperiale d’Oriente Paleologo di Bisanzio, Austria d’Este, Asburgo-Lorena, Borbone-Parma, etc. ).

C) ORDINI A CARATTERE ASSOCIATIVO. Debbono considerarsi non nazionali solo quelli che abbiano ottenuto da uno Stato straniero un non equivoco riconoscimento giuridico ( s’intende non semplicemente come associazioni private ma come enti con facoltà di concedere onorificenze ).

Fonte

No related posts.

Shortlink: