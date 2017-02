Italia, Otto per mille: I radicali riferiscono che oltre il 45% va alla Chiesa

Il Supplemento Ordinario n. 282 alla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2010 riporta la “Ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, per l’anno 2010”.

Andrea Trigolo (Associazione Radicale Adelaide Aglietta) ha spulciato i dati:

per difetto, sul totale di 144.431.387 dell’8 per mille che i cittadini italiani hanno scelto di destinare allo Stato, il 45%, ovvero oltre 65 milioni di euro, vanno nelle casse di Arcidiocesi (oltre 1.500.000), Diocesi, Parrocchie (28 milioni), Basiliche, Confraternite, Monasteri, Curie, etc.

Molti finanziamenti vanno anche a singoli Comuni, ma per il restauro di chiese o conventi o altri edifici religiosi (è il caso di Rivoli, a cui sono destinati 367.000 euro per il restauro della locale Chiesa di San Croce).

Alcune info: 260.000 euro vanno alla Provincia Minoritica di Cristo Re dei Frati Minori dell’Emilia; altri 367.000 euro per il Pontificio Collegio Germanico Ungheres; ben 388.000 euro per la Provincia Romana dei Frati Cappuccini .

Al confronto, il FAI (Fondo Ambiente Italiano) con i suoi 259.000 euro o, gli Archivi di Stato di Asti (18.000), di Rieti (28.000) e de L’Aquila (140.000).

Altre considerazioni sparse: il Ministero dell’interno (Fondo edifici di culto) dona oltre 3.5 milioni di euro per il restauro di edifici della Chiesa cattolica (nulla per edifici di altre confessioni: né per sinagoghe, né per chiese evangeliche, né per moschee).

ADUC

