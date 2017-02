[Italia] Migranti: Sbarchi in crescita nel 2016: preoccupanti quelli del 2017

I numeri degli sbarchi nel 2016 sono notevolmente aumentati. Infatti, secondo i dati periodici forniti dal Viminale, sono stati 181.436 nel 2016, a fronte dei 153.842 del 2015 (+17,9%). E i primi dati del 2017 sono preoccupanti. Dal 1° gennaio al 14 febbraio sono arrivati sulle coste 9.948 migranti, a fronte dei 6.123 dello stesso periodo del 2015. Vanno aggiunti 25.485 «minori non accompagnati» sbarcati l’anno scorso e altri 395 giunti finora nel 2017. Per quanto concerne i “Minori non accompagnati”, nel 2016 sono stati 25.846, a fronte del 20155 in 12.360. Quest’anno gli arrivi registrati sono stati finora (febbraio 2017) 395.

Il governo Gentiloni, l’11 Febbraio 2017, ha approvato un decreto legge sull’immigrazione ove è previstala revisione delle procedure informatiche sui ricongiungimenti familiari dei migranti e l’iter per le domande di asilo saranno più rapidi. Sono istituite 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione presso i tribunali di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma e Napoli.

Sabrina Laurenti

