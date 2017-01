Italia. Cyberspionaggio: indagine si allarga

L’indagine sul cyberspionaggio in Italia si allarga: denunciato un militare dalla Polizia Postale (e sara’, per questo, indagato dalla Procura) per accesso abusivo a un sistema informatico, in particolare al database dello Sdi (Sistema di indagine) delle forze dell’ordine. Il militare avrebbe verificato attivita’ di indagine da parte della magistratura.

