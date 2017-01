Israele, Contratto Armi per acquisto munizioni

Il ministero della Difesa israeliano ha firmato un contratto per l’acquisto di munizioni di vario calibro e tipologia, per 1,75 miliardi di shekel, entro il 2025. Il nuovo accordo sostiene il programma di formazione del personale delle Forze di difesa israeliane per i prossimi anni e garantirà la sicurezza economica al programma del governo per il trasferimento delle infrastrutture.

