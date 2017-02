Iran, In orbita nuovo satellite per le comunicazioni

Il presidente iraniano, Hassan Rohani, durante la cerimonia per la Giornata nazionale della tecnologia spaziale ha presentato il nuovo satellite per le comunicazioni. Durante l’evento il presidente ha illustrato anche i test sperimentali per due nuovi sistemi satellitari iraniani, si tratta di ‘Payam’, realizzato dall’Universita’ Amirkabir di Teheran, progettato per i test a lunga distanza, mentre il sistema ‘Saman 1′ serve invece a trasferire satelliti da 100 kg nelle orbite piu’ alte.

L’Iran celebra ogni anno il 2 febbraio come Giornata nazionale di tecnologia spaziale, poiche’ il 2 febbraio 2008 e’ stato implementato il progetto spaziale iraniano del satellite ‘Omid’ facendo diventare l’Iran il nono Paese al mondo ad avvalersi del ciclo completo di tecnologia satellitare.

Shortlink: