[Germania] Brutale stupro-omicidio di Maria Ladenburger

Una diciannovenne è stata aggredita dopo aver lasciato una festa organizzata dagli studenti dell’università di Friburgo, la città dove viveva e studiava. Si chiamava MARIA LADENBERGER! Figlia di un alto funzionario UE, Maria tornava a casa in bicicletta. Mentre percorreva la pista ciclabile è stata aggredita da un afghano, richiedente asilo. Il diciassettenne, con una serie di condanne alle spalle, era arrivato in Germania lo scorso anno, come minore non accompagnato, ed era stato ospitato da una famiglia locale.

Il fatto è accaduto il 16 ottobre scorso, ma la stampa si è ricordata di raccontare la vicenda solo ai primi di dicembre, quando l’afghano è stato arrestato.

Nel paese dell’afghano lo stupro non è ammesso, infatti viene punito severamente. In Germania dovrebbero punirlo con la pena di morte!

