Damasco, Bombardata ambasciata russa

L’ambasciata russa in Siria è stato bombardata dai terroristi. Una mina, che per fortuna non è esplosa, è caduta nel cortile del complesso della missione diplomatica russa. «La seconda mina è caduta nelle immediate vicinanze al suo territorio; gli artificieri sono stati coinvolti per disinnescare gli ordigni inesplosi. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri russo.

