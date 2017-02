Conflitto tra Cina e Usa: breve analisi

La concentrazione di armi e soldati in Europa orientale sembra presagire ad una possibile escalation del conflitto tra la Cina e gli Stati Uniti, nella regione del Pacifico. Il rischio di una guerra è invece nel Pacifico, dove una potenza in espansione come la Cina e la forza egemone degli Stati Uniti lottano per la supremazia.

La Cina si sta espandendo nel Mar Cinese Meridionale, crea isole artificiali, utilizza per fini militari scogli ed atolli e rivendica diritti su un tratto di mare di oltre un milione di chilometri quadrati.

Nel mentre il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler alzare il dazio sulle merci cinesi importate al 45%, per ridurre il disavanzo commerciale e creare posti di lavoro per gli americani.

Tratto dall’opinione del giornalista Theo Sommer, editorialista di “Die Zeit”.

