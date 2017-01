Case, un milione e mezzo sconosciute al Catasto

L’agenzia del Territorio ha rintracciato 800 mila immobili che nel tempo hanno perso i requisiti di ruralità. In alcuni casi si tratta di edifici fatiscenti o di immobili in costruzione, ma in tutti gli altri casi sono semplicemente immobili per i quali non viene pagato un euro di tasse. I dati parlano chiaro: un milione e mezzo gli immobili non accatastati risultanti dal confronto tra le orto-foto e le mappe catastali. È bene sapere, che la condizione di ruralità, da diritto ad agevolazioni fiscali. Quelle stesse agevolazioni, che i proprietari continuavano a percepire anche se non dovute.

Di Giampaolo Poniciappi

photo courtesy

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

